Donauwörther Stadtrat mit Beratervertrag bei der Stadt: Passt das?

Plus Der Stadtrat Walter Surek bekam einen Beratervertrag von der Stadt. Dabei stellt sich nun die Frage: Gibt es hier eine Interessenkollision?

Der Stadtrat Walter Surek ist Bausachverständiger aus dem Donauwörther Stadtteil Nordheim. Seine Expertise hat das Mitglied der FW-PWG-BfD-Fraktion als Baureferent wiederholt in Stadtrats- und Bauausschusssitzungen im Donauwörther Rathaus gezeigt. Auch hinsichtlich des Donauwörther Freibads, das bis Mai komplett umgebaut und saniert sein soll, hat er sich engagiert in die Debatte eingebracht. Dabei kritisierte Surek unter anderem Verzögerungen beim Baufortschritt.