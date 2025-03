Donauwörther U-16 Basketballer bezwingen Tabellennachbar DJK Eichstätt Auswärts bestritten die U16 Bären des VSC Donauwörth am Sonntag ihr wichtiges Spiel gegen den Tabellendritten DJK Eichstätt. Die Bären starteten hochmotiviert und gingen sofort in Führung, was die Gastgeber zu einer frühen Auszeit zwang. Dennoch liefen die Eichstätter das gesamte erste Viertel einem 10 Punkte Rückstand hinterher (10:21). Ein stark spielender Fynn Grabow (24 Punkte) erhöhte den Vorsprung trotz einigen nicht genutzten Chancen der Donauwörther auf 14 Punkte zur Halbzeit (31:45). Viele Einzelaktionen der Bären Nach der Pause erhöhten die Jungbären nach Ansage des Trainers Christian Zweckbronner den Druck auf die Eichstätter noch mehr und Luke Meitinger (21 Punkte) und Kilian Schoofs (15 Punkte) trafen ein ums andere Mal (43:59). Im letzten Viertel drehten die Gäste nochmal richtig auf, allerdings mit vielen Einzelaktionen, die nicht immer zwingend zum Korbergebnis führten. Dennoch blieb der Sieg stets ungefährdet und mit einem starken Endergebnis von 56:81 Punkten kletterten die Jungbären auf den angestrebten dritten Platz der Tabelle in der Bezirksoberliga. Grabow (24), Meitinger (21), Schoofs (15), Höpfner (11), Peer (8), Hackert (2), Bosse (0) Die nächste Partie der U16 Jungbären ist am 9. März auswärts gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen 2 um 14:15 Uhr

