Donauwörther U-16 Basketballer gewinnen letzte Partie auswärts in Gersthofen Nach zwei Siegen in Folge wollten die U16 Bären des VSC Donauwörth auswärts gegen den TSV Gersthofen das Triple perfekt machen. Gleich zu Beginn unterstrichen die Bären dieses Ziel, indem sie souverän und konzentriert in Führung gingen und diese im ersten Viertel mit gutem Drive zum Korb von Luke Meitinger (20 Punkte) behaupteten (15:26). Im zweiten Abschnitt hatten die Gastgeber keine Lösung gegen die starke Defense der Donauwörther und erzielten gerade mal 3 Punkte, wobei im Gegenzug die Bären, auch dank jeweils zwei erfolgreicher 3-Punktewürfe von Korbinian Höpfner (14 Punkte) und Fabian Hackert (6Punkte), diese Führung auf 26 Punkte ausbauten (18:44) Schwache zweite Hälfte der Bären Die beiden Trainer Christian Zweckbronner und Leon Merkle mussten nun mit ansehen, wie sich ihre Jungbären nach der Pause dem Spiel der Gersthofener anpassten und nun ebenfalls wenig Aktionen gelangen. Leider ließen die Gäste jetzt auch zu viele einfache Chancen zu, sodass die Gastgeber wieder näher herankamen (39:56). Auch das letzte Viertel verlief wieder nur auf Augenhöhe, doch die unzähligen Rebounds von Kilian Schoofs (16 Punkte) und das starke Spiel mit viel Übersicht von Fynn Grabow (7 Punkte) machten den dritten Sieg infolge perfekt (55:74) und den damit dritten Tabellenplatz sicher. Sollte der TV Memmingen sein letztes Ligaspiel verlieren, könnten die Bären sogar noch Vizemeister in der Bezirksoberliga werden.

