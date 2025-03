Donauwörther U-16 Basketballer gewinnen letztes Heimspiel gegen Tabellenverfolger DJK Eichstätt

Hochmotiviert bestritten die U16 Bären des VSC Donauwörth zuhause in der Stauferhalle am Sonntag das letzte Heimspiel gegen ihren unmittelbaren Tabellenverfolger aus Eichstätt. Die Gäste erwischten den glücklicheren Start in die Partie und verwandelten ihre Chancen im ersten Abschnitt etwas geschickter, sodass die Bären einem ständigen knappen Rückstand hinterherliefen, aber dennoch immer wieder herankamen (15:17). Auch im zweiten Viertel verlief die hart umkämpfte Partie auf Augenhöhe und die Donauwörther konnten den Rückstand von lediglich zwei Punkten bis zur Halbzeit halten (25:27). Führung erst im dritten Viertel Das Trainerteam um Christian Zweckbronner, Leon Merkle und Michelle Bautz forderten im dritten Viertel mehr Tempo, was auch sofort Wirkung zeigte und die nun verdiente Führung bedeutete. (47:41) Die Gäste konnten das hohe Tempo nicht mithalten und die Bären waren nur noch mit Hilfe von Fouls zu stoppen. Leider gelangen hier nur insgesamt sechs von 26 Freiwürfen, doch die beiden stark spielenden Luke Meitinger (20 Punkte) und Fynn Grabow (18 Punkte) führten ihr Team zum hart erarbeiteten Sieg und sicherten damit den dritten Tabellenplatz in der Bezirksoberliga (63:51). Die letzte Partie der U16 Jungbären ist am 30. März auswärts gegen den TSV Gersthofen. Tipp-off ist um 12:15 Uhr

