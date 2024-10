Donauwörther U-16 Basketballer mit deutlichem Sieg gegen TSV Wasserburg/Günzburg

In Bestbesetzung bestritten die U16 Bären des VSC Donauwörth am letzten Sonntag zuhause in der Staufferhalle ihr erstes Ligaspiel in der Bezirksoberliga. Das erste Viertel begann mit einem intensiven Schlagabtausch beider Teams uns so stand es am Ende noch relativ ausgeglichen 22:18. Doch bereits im zweiten Abschnitt der Partie gingen die Jungbären dank einer starken Leistung von Luke Meitinger (23 Punkte) verdient mit 39:28 in die Pause. Drei überragende Spieler der Jungbären Das Trainerteam um Christian Zweckbronner, Leon Merkle und Michelle Bautz stellte die Mannschaft wieder geschickt auf und so hatten die Gäste aus Wasserburg/Günzburg kaum eine Antwort auf den stark spielenden Fynn Grabow (18 Punkte), sodass die Bären mit einem beruhigendem Vorsprung von 30 Zählern in das letzte Viertel starteten (66:36). Hier zeigte Korbinian Höpfner (21 Punkte) noch einmal seine ganze Klasse und führte die Donauwörther ungefährdet zum verdienten 97:48 Sieg. Die nächste Partie der U16 Jungbären ist am 10. November auswärts gegen ESV Ingolstadt-Ringsee Bild: Serena De Sanctis

