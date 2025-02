Donauwörther U-16 Basketballer unterliegen Tabellenführer TSV Nördlingen In Bestbesetzung bestritten die U16 Bären des VSC Donauwörth zuhause in der Stauferhalle das Rückspiel gegen den Tabellenführer aus Nördlingen. Die Gäste überraschten die Bären mit einem fulminanten Start im ersten Viertel und gingen sofort mit 15 Punkten in Führung (10:25). Daraufhin sahen die Zuschauer ein zweites Viertel auf Augenhöhe mit guten Aktionen auf beiden Seiten, wobei die Gastgeber an dem Rückstand nicht viel ändern konnten. (28:36) Starkes drittes Viertel der Jungbären Nach der Pause erhöhten die Jungbären nach Ansage des Trainerteams um Christian Zweckbronner, Leon Merkle und Michelle Bautz sofort den Druck auf die Nördlinger und kamen sogar dank gutem Spiel von Luke Meitinger (21 Punkte) bis auf 6 Zähler heran, doch leider antworteten die Gäste stets sofort, sodass auch die starken Punkte von Korbinian Höpfner (13), Fynn Grabow (12) und Kilian Schoofs (9) nicht mehr den Sieg der Gäste verhindern konnten. (68:75) Die nächste Partie der U16 Jungbären ist am 1. März auswärts gegen den Tabellenverfolger DJK Eichstätt um 14:30 Uhr

