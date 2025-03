Donauwörther U-16 Basketballern gelingt Revenge gegen Tabellennachbarn TV Memmingen In Bestbesetzung bestritten die U16 Bären des VSC Donauwörth zuhause in der Stauferhalle das Rückspiel gegen den Tabellenzweiten aus Memmingen. Den Gästen fehlte ihr stärkster Mann, sodass die Zuschauer, ganz anders als im Hinspiel, eine Partie auf Augenhöhe erlebten. In den ersten vier Minuten gelang tatsächlich nur den Donauwörthern ein einziger Korb, da beide Teams unkonzentriert, mit Leichtsinnfehlern und mit Pech im Abschluss starteten. Das erste Viertel endete noch relativ ausgeglichen mit 14:11 Zählern. Doch im zweiten Viertel drehten die Bären dann endlich auf und dank eines starken Spiels von Korbinian Höpfner (16 Punkte) mit insgesamt drei erfolgreichen 3-Punktewürfen gingen die Gastgeber mit beruhigenden 33:21 Punkten in die Pause. Zu wenig Teamarbeit der Jungbären Nach der Pause kamen die Gäste zeitweise wieder näher heran und das Trainerteam um Christian Zweckbronner, Leon Merkle und Michelle Bautz forderte mehr Teamarbeit und weniger Einzelaktionen, die leider sehr häufig nicht verwandelt werden konnten (49:40). Dies gelang im letzten Abschnitt und so führten Luke Meitinger (20 Punkte), Fynn Grabow (14 Punkte) und Kilian Schoofs (12 Punkte) die Bären zum verdienten Sieg (64:48). Die nächste Partie der U16 Jungbären ist am 23. März zuhause in der Stauferhalle gegen den Tabellenverfolger DJK Eichstätt. Tipp-off ist um 14 Uhr

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.