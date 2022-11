Donauwörther Umweltpreis für Sammelgruppe und Ladenbetreiberin

Die Stadt Donauwörth vergibt den Umweltpreis an eine Initiative, die Müll sammelt, und eine junge Frau, die ein besonderes Geschäft eröffnet hat.

„Viele kleine Leute, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ Christine Anselmi strahlt, als sie dieses afrikanische Sprichwort zitiert. Sie ist Projektleiterin der Donauwörther Plogging-Gruppe, die soeben im Mangoldsaal des Forums für Bildung und Energie in der Großen Kreisstadt den Umweltpreis erhalten hat. Erst das zweite Mal überhaupt hat die Stadt Donauwörth auf diese Art und Weise besonderes Engagement in Sachen Umweltschutz und nachhaltige Innovationen ausgezeichnet.

Eine Jury hat die Preisträger ausgewählt, die neben der Anerkennung einen Betrag von 500 Euro erhalten. „Wir haben würdige Preisträger gefunden. Dabei hatten wir eine große Auswahl“, erklärte Oberbürgermeister Jürgen Sorré. Es ist zum einen die Plogging-Gruppe der Initiative Transition Town Donauwörth. Zum anderen Magdalena Schmid für ihr Unternehmen „Wagen – Nachhaltigkeit und Ladencafé“. „Wir wollen mit dem Preis zeigen, dass wir in Donauwörth bereit sind, in Sachen Klimaschutz voranzugehen“, erklärten Oberbürgermeister Sorré und Umweltbürgermeister Albert Riedelsheimer übereinstimmend. Donauwörth wolle das Engagement für Natur und Umwelt wertschätzen.

Die Plogging-Gruppe hat schon 27 Aktionen in der Stadt Donauwörth organisiert

Die Plogging-Gruppe ist eine junge Initiative. Sie wurde 2019 gegründet. Die Mitglieder sammeln in Donauwörth Müll – regelmäßig und zielgerichtet. 27 Aktionen wurden seither organisiert, in der Stadt, am Alten Donauhafen, am Riedlinger Baggersee, in der Parkstadt und mit Kindern in Schulen oder Behinderten aus der Stiftung Sankt Johannes. Albert Riedelsheimer klärte in seiner Laudatio auf: „Plogging kommt von Aufheben und pflücken aus dem Schwedischen.“ 35.000 Zigaretten-Kippen seien in Donauwörth bei acht Aktionen gesammelt worden.

Christine Anselmi, die sich für die Mitstreiter der Gruppe bedankte, dankte dem Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben für dessen Unterstützung, äußerte aber auch einen Wunsch: „Eine Plakat- und Flyeraktion der Stadt, damit Kippen ordnungsgemäß entsorgt werden.“ In den Stummeln seien Gifte vorhanden, die sich bei Regen oder in Gewässern auflösen. Ihre Vision: "Donauwörth zertifiziert als World-clean-up-Kommune.“

Ein außergewöhnliches Geschäftsmodell von Magdalena Schmid in Berg

Magdalena Schmid hat im Anschluss an ihr Umweltethik-Studium ein außergewöhnliches Geschäftsmodell begonnen. „Dabei waren eine gesunde und umweltverträgliche Ernährung genauso wichtig wie die Schonung von Ressourcen“, sagte OB Sorré. Die 28-Jährige hat in Berg im familiären Garten ihren Unverpacktladen eröffnet, den „Wagen". Der Holzbau verfügt über eine Photovoltaikanlage und eine Grünkläranlage. Sorré nannte die Initiative beispielhaft für Nachhaltigkeit. Auf 16 Quadratmetern finden Kunden 400 Artikel: von Lebens- bis zu Putz- und Waschmitteln, meistens regional und in Bio-Qualität. Angeschlossen ist ein kleines Café. OB Sorré: „Man spürt Leidenschaft und Herzblut. Ein Impuls, von dem sich hoffentlich viele anstecken lassen.“

Lesen Sie dazu auch