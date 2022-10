Donauwörther Weggefährtin erinnert sich an Barbara Stamm

Plus Die Donauwörther Vhs-Chefin Gudrun Reißer hat die gestorbene Landtagspräsidentin Barbara Stamm mehrfach getroffen. Sie wird auch zum Staatsakt nach Würzburg reisen.

Als die Nachricht vom Tod der ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm publik wurde, löste das vielerorts Trauer aus. Für die Donauwörther Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer war es eine besonders bittere Nachricht. Denn sie kannte Stamm persönlich und teilt mit der ehemaligen Landtagspräsidentin die Leidenschaft für die Bildungsarbeit der Vhs. "Sie war eine sehr charismatische Frau, ihr Tod ist ein Schock."