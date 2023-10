Donauwörth

12:00 Uhr

Donauwörther wehrt sich im Rausch gegen Polizisten

Plus Ein Donauwörther versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen - jetzt sitzt er deswegen vor Gericht. Der Mann kommt mit Fußfesseln zur Verhandlung.

Im Saal E109 des Nördlinger Amtsgerichts sitzen in erster Reihe zwei Zuhörer, die sofort auffallen. Zwar sind die beiden Männer in Zivil, die Pistolen der Polizisten an der rechten Seite der Hüfte sind jedoch kaum zu übersehen. Bei der Gerichtsverhandlung des 40-jährigen Angeklagten müssen sie dabei sein, denn: Der Donauwörther ist bereits in Haft. Vor Gericht sitzt er wegen des gleichen Verbrechens, welches ihn hinter Gitter gebracht hat.

Der Vorfall, um den es geht, ereignete sich am Abend des 14. Mai 2022 in der Donauwörther Parkstadt. Gegen 19.20 Uhr rief ein Passant die Polizei an, erklärte, er habe gesehen, wie ein betrunkener Mann eine Frau zu Boden geschubst habe. Die Polizei machte sich auf den Weg und traf prompt auf den Verdächtigen. Auf Nachfrage der Staatsanwältin Anna Lena Lessmann bestätigt der als Zeuge geladene Polizeibeamte, der die Kontrolle durchführte, dass der Angeklagte sehr betrunken gewesen sei. "Trotzdem schien er uns als Polizeibeamte erkannt zu haben." Als der Angeklagte gebeten wurde, seinen Rucksack abzulegen, reagierte er genauso wenig wie auf die Forderung, sich auszuweisen. Die Beamten sahen keine andere Wahl, als den Angeklagten zu fesseln: "Der Zeuge hatte uns zuvor mitgeteilt, dass der Verdächtige womöglich ein Messer bei sich trage", sagt der Polizeibeamte. Außerdem habe der Angeklagte mehrmals versucht, sich von den Fesseln zu befreien.

