Donauwörther will Kredit und gerät an Betrüger

Eigentlich wollte ein Mann aus Donauwörth per Internet an einen Kredit gelangen. Doch jetzt ist er um mehrere hundert Euro ärmer.

Ein Mann aus Donauwörth ist beim Versuch, sich über einen Kredit Geld zu beschaffen, an Betrüger geraten. Der 49-Jährige stieß der Polizei zufolge Mitte Juli im Internet auf ein Kreditangebot ohne vorherige Schufa-Abfrage. Anfänglich wollte er sich auf diese Weise 40.000 Euro beschaffen.

Der Anbieter bewilligte online sofort 5000 Euro, allerdings sollte der Interessent die angeblichen Kreditverträge aus der Schweiz per Briefpost erhalten und dafür knapp 350 Euro in bar per Nachnahme entrichten. Dies tat der 49-Jährige, bekam jedoch keinerlei Geld. Erste Recherchen der Polizei ergaben, dass der Geschädigte augenscheinlich professionell agierenden Betrügern aufgesessen ist. (AZ)