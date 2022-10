Donauwörther wird auf Datingplattform betrogen

Ein 58-Jähriger aus Donauwörth ist auf einer Datingplattform Opfer eines Betrügers geworden.

Ein 58-jähriger Donauwörther hat über eine Online-Datingplattform eine Person kennengelernt, die sich als Frau ausgab und persönliches Interesse an ihm vortäuschte. Der 58-Jährige wurde überredet, 1000 Euro in angebliche Aktien zu investieren. Er überwies die Summe auf ein deutsches Bankkonto. Die Kursverläufe der angeblich von ihm gekauften Aktien wurden dem Mann augenscheinlich über eine gefälschte Webseite angezeigt. Zudem wurde er aufgefordert, weitere Aktien zu kaufen. Schließlich brach der Kontakt ab, und der Geschädigte erstattete bei der Polizeiinspektion Donauwörth am Sonntag Anzeige wegen Betrugsverdacht. Die Beamten nahmen ein Ermittlungsverfahren auf. (AZ)

