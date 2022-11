Donauwörther Wirtschaftsschule startet jetzt ab der 5. Klasse

Plus Lange begann die PWS Donauwörth mit der Jahrgangsstufe sieben, zuletzt ab der sechsten Klasse. Jetzt dürfen auch Kinder nach der vierten Klasse an die Schule.

Es kam Gabriele Braun schon immer ein wenig unfair vor, wie mit ihrem Schultyp verfahren wird im Freistaat. Die Leiterin der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth (PWS) kritisiert seit Jahren, dass die Wirtschaftsschulen Schülerinnen und Schüler zunächst erst ab der siebten, dann ab der sechsten Klasse aufnehmen durften. Dass sich das nun ändert, sei längst überfällig gewesen. Bald schon darf die PWS gemeinsam mit den Mittel- und Realschulen sowie mit den Gymnasien auch um die künftigen Fünftklässler werben.