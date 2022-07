Donauwörths Innenstadt droht zur Hitzeinsel zu werden

Hitze werde in den kommenden Jahren gerade in den Städten ein belastender Begleiter des Alltags, so die Junge Union. Donauwörth müsse sich darauf einstellen.

Die Junge Union Donauwörth zeigt sich alarmiert angesichts der jüngsten Hitzewarnungen für Deutschland und Bayern. Vor allem Städte drohen zu "Hitzeinseln" zu werden: Gebäude blockieren den Wind und speichern gleichzeitig Wärme, welche sie später abgeben. Damit können Städte mehr als vier Grad wärmer als das Umland sein - bei erwarteten Temperaturen von 37 Grad in der Spitze mehr als besorgniserregend. Dies betrifft auch die Stadt Donauwörth, welche nach Ansicht der Jungpolitiker hier handeln muss.

"Gerade Kinder und ältere Menschen leiden unter den Extrembedingungen, welche schwerwiegende gesundheitliche Folge haben können. Die Donauwörther Innenstadt mit Reichsstraße und Ried muss auch bei hohen Temperaturen attraktiv bleiben", sagt Sprecher Lucas Hell. Tue man nichts, würde riskiert, dass die Reichstraße in Zukunft an bestimmten Sommertagen für einen Aufenthalt nicht mehr eine entsprechende Aufenthaltsqualität biete.

Junge Union: Stadt Donauwörth muss Hitzekonzept entwickeln

Es liege nun vorrangig bei der Stadt, ein Konzept zu entwickeln, wie die Donauwörther Innenstadt auch in Zukunft mit Hitzewellen umgehen kann, so die Junge Union weiter: Ideen und Anregungen gebe es viele - Bürgerinnen und Bürger sollten in den Prozess mit eingebunden werden. So würde immer wieder betont, dass Wasser die Luftfeuchtigkeit senken könne. Ein Austrocken der kleinen Wörnitz, wie in den letzten Jahren immer wieder beobachtbar im Sommer, müsste also nicht nur aufgrund der Folgen für die Umwelt verhindert werden.

Klimaveränderung in der Donauregion 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Veränderung des Klimas ist vor Ort bereits mehr als spürbar. Der Trend bezieht sich auf die Jahre von 1951 bis 2019 und beschreibt die Situation in der Donauregion. Die Daten stammen aus einer Analyse des Bayerischen Landesamtes für Umwelt aus dem Jahr 2021.

Steigende Jahresmitteltemperatur : + 2,1 Grad: Vegetationsphasen verlängern sich, Zusammenspiel zwischen Bestäubung und Pflanzen verschiebt sich, mehr Schädlinge.

Heiße Sommertage über 30 Grad: ein Plus von zehn Tagen: Große Hitze belastet Mensch wie Tier und schadet der Landwirtschaft.

Warme Winter: 16 Tage weniger als im Durchschnitt mit Temperaturen unter 0 Grad: Mehr Schädlinge überleben, schaden Wald und Feld.

Starkregen : ein halber Tag mehr mit starkem Niederschlag in Höhe von 30 Millimetern: Gefahr eines Hochwassers oder Sturzfluten steigt.

Trockene Sommer: 14 Prozent weniger Niederschlag: schlecht für Landwirtschaft und Wald, Flüsse und Seen.

Zudem sei eine ausreichende Versorgung der Menschen mit Flüssigkeit wichtig. Da sei es doch eine Überlegung wert, in der Donauwörther Innenstadt mehrere kostenlose Trinkwasserspender anzubringen oder Abkühlmöglichkeiten. Pflanzen seien wichtig für das Mikroklima, und insbesondere Bäume lieferten zusätzlich Schatten. Positiv hervorzuheben sei, dass die Stadt als eine Maßnahme vermehrt Behälter mit Pflanzen in der Innenstadt aufgestellt hat. Die Anstrengungen sollten aber intensiviert werden, um grüne und vor allem kühle Inseln in der Stadt zu schaffen. Mit der Erholungsoase Promenade sowie den Grünflächen unterhalb von Heilig Kreuz sei Donauwörth in einer guten Ausgangslage.

"Eine Wahrheit des Klimawandels ist es auch, dass gewisse Temperaturerhöhungen wohl nicht mehr aufzuhalten sind. Die Frage ist, wie geht die Stadt damit um?", gibt Ulrich Oertel von der JU zu bedenken. (AZ)

Lesen Sie dazu auch