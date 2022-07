Donauwörth

Donauwörths Innenstadt soll Vorrangstellung erhalten

An der Reichsstraße, hier an einem autofreien Samstag, muss weiter- getüftelt werden. Sie ist das Herz des innerstädtischen Einzelhandels in Donauwörth.

Plus Ein neues Einzelhandelsgutachten stellt Donauwörth kein schlechtes Zeugnis aus. Dennoch muss in einigen Bereichen umgedacht werden. Die Stadt wird sich weiter verändern.

Von Thomas Hilgendorf

Dass in Donauwörth das Thema weit vorne steht, lässt sich an der Vielzahl von Studien, Präsentationen und Gutachten ablesen: Der Einzelhandel und die Innenstadt-Entwicklung als solche sind in einem tiefgreifenden Wandel. Die Stadt will sich hierfür rüsten. Im Stadtrat stellten nun die Experten des Beratungsbüros Cima aus München ihre Empfehlungen zur Zukunft der Donauwörther City vor.

