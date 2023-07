Donauwörth

18:00 Uhr

"Madison Square Garden" für Donauwörth: Riesige Eventhalle soll kommen

Plus Donauwörth könnte endlich eine Veranstaltungshalle bekommen - für bis zu 30 Millionen Euro und 670 Besucher. Wann es losgehen soll und was dort geplant ist.

Von Thomas Hilgendorf

Es sind zweifelsohne große Pläne. Einst hatte der Bauherr, Florina Catuna, gar von einem "Donauwörther Madison Square Garden" gesprochen. Und er und seine Frau Hülya Demiral-Catuna meinen es durchaus ernst damit. Das, worauf Donauwörth und die Region seit Jahren warten, könnte nach Meinung der Bauherren sehr bald Wirklichkeit werden: eine große Eventhalle mit Platz für hunderte Personen. Die Bauherren zeigen sich optimistisch.

Florin Catuna und seine Frau Hülya sind vielbeschäftigt. Sie führen nicht nur ein Sicherheitsunternehmen und ein Boxstudio in Donauwörth, sie feilen auch seit Längerem an einem schier gigantischen Projekt – einem "Madison Square Garden Donauwörth". So heißt nun auch ihre GmbH. Das Ziel ist klar: Bau und Betrieb einer Veranstaltungshalle für maximal 670 Besucher in der Nähe der Ludwig-Auer-Straße, grob gelegen zwischen Naherholungsgebiet beziehungsweise Posthof und Hagebaumarkt. Kurzum: im Gewerbegebiet von Riedlingen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

