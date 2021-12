Donauwörth

Donauwörths OB Sorré: "Corona geht nicht einfach weg"

Das Herunterfahren des öffentlichen Lebens in Kombination mit strengeren Auflagen – wie hier der Maskenpflicht in der Reichsstraße – machten dem Einzelhandel zu schaffen.

Plus Bei seiner Rede zum Jahresabschluss im Stadtrat zeichnet Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré ein ungeschminktes Bild zur Krise.

Von Thomas Hilgendorf

Die Bilanz für 2021 fällt gesamtgesellschaftlich ziemlich ernüchternd aus. Das war OB Sorrés Worten zum Jahresabschluss vor dem Donauwörther Stadtrat deutlich zu entnehmen. "Das teuflische Virus" habe das Land und die Stadt nach wir vor im Griff - und zwar in mehrerlei Hinsicht, nicht nur in Bezug auf die Gesundheit der Menschen. Vielmehr spalte das Coronavirus die Gesellschaft. "Doch wir müssen damit leben, es wird nicht einfach weggehen", sagte Sorré am Donnerstagsabend im Saal des Tanzhauses.

