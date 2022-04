Donauwörths OB Sorré: "Massengräber in der Ukraine erschüttern uns alle"

Zum zweiten Mal mahnten Menschen in Donauwörth für Frieden in der Ukraine. OB Sorré ruft dazu auf, russische Mitbürger nicht unter Generalverdacht zu stellen.

Zum zweiten Mal riefen alle politischen Gruppen des Donauwörther Stadtrats zu einer Mahnwache für den Frieden in der Ukraine auf. Oberbürgermeister Jürgen Sorré verurteilte den Angriffskrieg auf die Ukraine scharf und forderte den russischen Präsidenten Putin erneut auf, sofort alle Kampfhandlungen einzustellen und sich zu einer dauerhaft gewaltfreien Existenz der Ukraine zu verpflichten.

Er beklagte das unendliche menschliche Leid, das seit Kriegsbeginn entstanden ist: "Die täglich neuen schrecklichen Bilder und schlimmsten Nachrichten von völlig zerstörten und zerbombten Städten und die Gräueltaten an ukrainischen Zivilisten sowie das Auffinden von Massengräbern, die erst nach dem Zurückdrängen russischer Truppen zutage treten, erschüttern uns alle."

Mahnwache für Ukraine: Nicht alle Russen in Donauwörth unter Generalverdacht stellen

Er sei sehr froh und auch stolz, dass die Menschen in der Region zusammenrücken und eine Vielzahl von privaten Unterkünften zur Verfügung stellen: "Den Menschen in der Ukraine gilt unser aller Mitgefühl, ihnen gilt unsere ausdrückliche Solidarität, ihnen gilt der Protest weltweit, in Europa, in Deutschland und damit auch und besonders hier in Donauwörth! Wir alle sind uns unserer Verantwortung bewusst und werden alles im Rahmen unserer Möglichkeiten tun, das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern." Er bedankte sich bei allen freiwilligen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Video: AFP

Sorré forderte zum Abschluss seiner Rede, der Verantwortung gegenüber dem Teil unserer russischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die nicht auf die Propaganda des russischen Präsidenten erliegen, gerecht zu werden: "Sie dürfen nicht unter Generalverdacht gestellt werden! Sonst geht jahrelange Integrationsarbeit verloren." Moderator Albert Riedelsheimer freute sich über die Beteiligung von Geflüchteten aus der Ukraine an der Aktion: "Ich bin froh, dass Sie hier sind und zugleich hoffe ich, dass Sie bald wieder in Ihre Heimat zurückkehren können, wenn der Krieg zu Ende ist." (AZ)

Lesen Sie dazu auch