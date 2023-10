Donauwörth

18:00 Uhr

Zu viele Zeichen? Donauwörths Schilderwald soll entlaubt werden

Ein bisschen verwirrend erscheinen einem manche Schilderbäume durchaus in Donauwörth – wie hier an der Promenade.

Plus In der Innenstadt gibt es für Radler und Touristen eine Unzahl von Plaketten und Zeichen – an anderen wichtigen Orten ist dagegen kaum etwas zu sehen.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Wer schon einmal im vermeintlichen Chaos einer italienischen Vorstadt unterwegs war, der ist – trotz Navi – dankbar für sie: Schilder, die klar den Weg weisen. "Centro storico", historisches Zentrum, steht da meistens nüchtern und klar drauf, dazu ein Kreis, der den Zielringen einer Schießscheibe ähnelt. In Donauwörth hingegen kommt sich so mancher Auswärtige an den typischen Ortseingängen bisweilen etwas verloren vor. Andernorts in der Stadt wiederum gibt es einen schieren Schilderwald. Die gute Nachricht lautet nun: Es soll bald schon übersichtlicher werden im Dschungel der Plaketten.

Alle Wege führen nach Rom – und viele durch Donauwörth. Seit jeher war die Stadt einer der süddeutschen Verkehrsknotenpunkte. Und keine Frage, noch immer bevölkern zahlreiche Touristen die Wege in und durch die Große Kreisstadt. Eine Vielzahl größerer und kleinerer Schilder und Plaketten beweist dies: Romantische Straße, Via Claudia Augusta, Jerusalemweg, ... und natürlich der Donauradweg. Doch im Stadtgebiet sind die Pfade vielerorts unübersichtlich und so mancher Radler beschäftigt sich eher mit der Orientierung denn mit den Sehenswürdigkeiten – so er sie denn überhaupt findet.

