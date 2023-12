Donauwörth

18:00 Uhr

Donauwörths Weihnachtsmarkt berührt die Besucher

Plus Viele kommen ins Schwärmen, wenn sie durch die beleuchtete Budenstadt auf der Insel Ried bummeln, die jetzt wieder eröffnet ist. Warum der Markt so besonders ist.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Der Punsch ist schon gewärmt, Glühwein bereits im Ausschank. Eine Frau legt in ihrer behaglich wirkenden Hütte noch letzte Hand an, um Maria und Josef in der Krippe im rechten Licht erscheinen zu lassen. Noch war er offiziell nicht von Oberbürgermeister Jürgen Sorré eröffnet, da entfaltete der Donauwörther Weihnachtsmarkt gestern am frühen Nachmittag schon seine Anziehungskraft.

„Es gibt wenige so schöne Christkindlesmärkte in der Region“, ist eine Besucherin überzeugt. Eine andere, Nicola Eisenwinter, besucht den Romantischen Weihnachtsmarkt auf der Altstadtinsel das erste Mal. Dabei ist sie, wie sie erzählt, eine leidenschaftliche Weihnachtsmarkt-Bummlerin. Sie kennt die Märkte in den großen Städten und freut sich in ihrer Heimatstadt Donauwörth darüber, dass die Stände mit Kunstgewerbe gegenüber jenen mit Essen und Trinken die Oberhand haben.

