Doppelter Auffahrunfall bei Rückstau an Schnellrestaurant in Donauwörth

Im dichten Verkehr fuhren zwei Fahrzeuge ihrem jeweiligen Vordermann ins Heck der Pkws. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Bei einem Rückstau ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Donauwörth ein doppelter Auffahrunfall passiert. Nach Polizeiangaben musste eine 43-jährige Donauwörtherin aufgrund eines Rückstaus vor einem Schnellrestaurant an der Westspange verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 50-jähriger Tapfheimer bemerkte dies zu spät und prallte dem Wagen ins Heck. Eine 22-jährige Donauwörtherin fuhr wenig später dem Tapfheimer ins Heck seines Pkw. Insgesamt entstand dabei Sachschaden von rund 6000 Euro. Alle drei Beteiligten gaben an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)