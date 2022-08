Donauwörth

vor 32 Min.

Doppelter Wasserschaden und ein Kriminalfall im Vereinsheim belasten den VSC

Plus Seit Oktober 2021 kann der VSC Donauwörth sein Vereinsheim nicht mehr nutzen, der Wasserschaden entwickelte sich zu einem immer größeren Problem. Doch damit nicht genug.

Von Wolfgang Widemann

Quer durch die Küche sind mehrere gelbe Schläuche verlegt, die aus dem Boden zum Fenster führen. Zwei Trocknungsgeräte surren und pfeifen und sorgen für einen unangenehmen Lärmpegel. Auf der Anrichte und in den Regalen stehen nur einige wenige Teller und ein paar Kochwerkzeuge liegen verstreut herum. Schon seit langer Zeit wird in der Küche des Restaurants im Vereinsheim des VSC Donauwörth an der Neudegger Allee nicht mehr gekocht. Im Lokal und im Biergarten sitzen keine Gäste mehr, im Saal, in dem sonst die Tanzsportler trainieren und Versammlungen stattfinden, stapeln sich Stühle, Tische und anderes Mobiliar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

