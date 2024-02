Drei Auffahrunfälle mit hohem Schaden ereignen sich in Donauwörth

Am Donnerstag kracht es im Lauf des Tages dreimal. Schwer verletzt wird niemand, doch es gibt einen fünfstelligen Sachschaden.

Gleich drei Auffahrunfälle haben sich am Donnerstag in Donauwörth ereignet. Es gab keine schwerwiegenden Verletzungen, doch es entstand erheblicher Sachschaden.

Den Auftakt machte ein Unfall am frühen Morgen gegen 08.30 Uhr im Ortsteil Berg. Ein 18-jähriger Fahranfänger konnte laut Polizei auf der Nürnberger Straße in Richtung Stadtmitte nicht rechtzeitig bremsen, als eine 39-jährige Autofahrerin vor ihm verkehrsbedingt langsamer wurde. Der junge Mann rammte das Heck des Wagens vor ihm, was zu einem Schaden von rund 8000 Euro führte. Die Frau musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, erlitt jedoch keine schweren Verletzungen. Der Fahranfänger wurde wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung von der Polizei angezeigt.

Drei Auffahrunfälle mit teils hohem Schaden in Donauwörth

Gegen Mittag, um 11.50 Uhr, ereignete sich ein weiterer Vorfall in der Kapellstraße. Eine 65-jährige Fahrerin bemerkte zu spät, dass ein 80-jähriger Autofahrer vor ihr am Fußgängerüberweg wegen querender Passanten angehalten hatte, und fuhr ihm hinten auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Auch bei diesem Unfall gab es glücklicherweise keine Verletzten.

Den Abschluss bildete ein Zwischenfall gegen 18.15 Uhr, als eine 57-jährige Frau beim Versuch, von der Westspange nach rechts in Richtung eines Verbrauchermarktes im Neurieder Weg abzubiegen, auf einen vorausfahrenden 26-jährigen Autofahrer auffuhr. Dieser hatte an einer Ampel angehalten. Trotz des Zusammenstoßes blieben beide Fahrer unverletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. (AZ)