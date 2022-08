Drei Komplizen auf Zigarettenklau in Donauwörther Supermarkt

In einem Donauwörther Supermarkt ziehen drei Männer ein Manöver durch, um zahlreiche Zigartetten zu klauen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In einem Donauwörther Supermarkt haben drei Männer auf ausgeklügelte Weise jede Menge Zigaretten geklaut. Die drei Täter hatten sich am Montagnachmittag verabredet, an der Kasse des Marktes in der Berger Vorstadt gemeinsame Sache zu machen – so zumindest lässt die Schilderung der Polizei Donauwörth vermuten.

Zwei der Männer zahlten an der Kasse mit Centstücken einen Müsliriegel sowie zwei Spirituosen und versperrten dabei die Sicht auf die hintere Kasse. Dort saß der dritte Tatverdächtige und holte zahlreiche Zigarettenschachteln aus dem Regal. Als der Kassierer dies bemerkte und verhindern wollte, versperrten die beiden Komplizen die Kassentür, sodass der Mitarbeiter den Diebstahl nicht aufhalten konnte. Das Trio flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des gesamten Schadens ist aktuell noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verdacht auf Bandendiebstahl.

Polizei sucht drei Männer wegen Verdachts auf Bandendiebstahl in Donauwörth

Die drei männlichen Personen werden folgendermaßen beschrieben: Der eine Täter ist etwa 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, schlank, trägt kurzes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem roten T-Shirt und kurzen Hosen. Er hatte eine Einkaufstasche dabei.

Der beiden weiteren Täter werden mit einer Größe von jeweils als 1,65 Meter beschrieben und auf etwa 28 Jahre geschätzt. Sie waren beide kräftig und haben kurzes Haar sowie einen Drei-Tage-Bart. Angehabt haben beide ein schwarzes T-Shirt und eine kurze Hose. Sie sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent.

Wer diese Männer kennt und Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

