"Drei Mal F": Musikalische Frühjahrssause mit der Stadtkapelle Donauwörth

Plus Die Stadtkapelle Donauwörth spielt beim Frühlingskonzert Stücke aus Österreich. Josef Basting führt seinen "ansehnlichen Haufen" gewandt durch den Abend.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré brachte es gut gelaunt mit seinen Worten auf den Punkt: "Drei mal F" seien an diesem Abend angesagt: ein Frühlingskonzert im Frühling bei schönstem Frühlingswetter! Er lobte Engagement, Begeisterung und den unverdrossenen Probenfleiß aller Musiker der Donauwörther Stadtkapelle.