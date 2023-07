Drei Schläge und ein Prosit: Reichsstraßenfest in Donauwörth ist eröffnet

Mit dem Bier-Anstich beginnt offiziell das Donauwörther Reichsstraßenfest. Drei Schläge braucht OB Sorré. Eine geplante Sondereinlage muss dagegen ausfallen.

Pflock, Pflock, Pflock. Wer weiter hinten in der Menge stand, hörte nur ein dumpfes Klopfen, konnte aber erahnen, was vor der Bühne passierte: Der Oberbürgermeister Jürgen Sorré stach mit drei Schlägen das Fass an und eröffnete damit das diesjährige Reichsstraßenfest. Mit 35.000 bis 38.000 Besucherinnen und Besuchern rechnet das Kulturbüro in den kommenden Tagen. Zur Eröffnung hatten sich die Organisatoren eigentlich etwas Besonderes einfallen lassen, allerdings hatte das Gewitter der vergangenen Nacht ihnen da einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Für Jürgen Sorré ist es das erste Reichsstraßenfest in seiner laufenden Amtszeit. Vor zwei Jahren musste das Fest pandemiebedingt ausfallen. "Lassen Sie uns ausgelassen feiern, die Welt ist trüb genug. Ich freue mich auf Ausgelassenheit und wahre Lebensfreude in den nächsten vier Tagen", sagte der OB zur Eröffnung.

Reichsstraßenfest Donauwörth 2023: Programm, Termin und Gärtnerumzug

Reichsstraßenfest 2023 in Donauwörth: Täglich 10.000 Gäste erwartet

Pro Tag erwarten die Verantwortlichen im Schnitt 10.000 Gäste. Auch die Pressesprecherin der Stadt, Kathrin Stadlmayr, rechnet mit einem hohen Andrang: "Alle freuen sich, wieder herauszukommen."

Um sich auf das Fest einzustimmen, hatten sich die Veranstalter eigentlich eine kleine Besonderheit einfallen lassen: Kurz nach dem Anstich sollte das bekannte Lied "Ein Prosit der Gemütlichkeit" erklingen - heuer allerdings nicht wie sonst durch die Donauwörther Stadtkapelle, sondern durch das extra programmierte Glockenspiel des Rathauses. Weil allerdings gestern Nacht ein Blitz ganz in der Nähe eingeschlagen hatte, musste diese Sondereinlage ausfallen. "Wir hoffen, dass es morgen am Laufen ist", sagte Sorré. Für das heutige Prosit musste dann doch die Stadtkapelle einspringen.