Donauwörth

vor 49 Min.

Drei Schläge und es ist angezapft: Der Schwäbischwerder Kindertag ist eröffnet

Plus Drei Tage steht Donauwörth jetzt im Zeichen der Kinder. Oberbürgermeister Jürgen Sorré meistert seinen ersten Bieranstich beim Schwäbischwerder Kindertag souverän.

Von Barbara Wild

Drei Schläge, kein Tropfen verspritzt: Läuft beim Schwäbischwerder Kindertag alles so reibungslos, wie der Bieranstich von Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré, dann gibt es am Sonntagabend vermutlich viele erschöpfte, aber sehr glückliche Kinder. Am Donnerstagnachmittag wurde das Kinderfest offiziell eröffnet. Jetzt kann gefeiert, geschmaust und vor allem gespielt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen