Drei Schüler der Ludwig-Bölkow-Berufsschule erhalten Preise

An der Berufsschule Donauwörth werden der Ludwig-Bölkow-Preis und die Grenzebach-Technikpreise verliehen. Sie gehen an Robin Shearer, Anna Gail und Julia Bauer.

Bei der Abschlussfeier für die Winter-Prüflinge an der Ludwig-Bölkow-Berufsschule haben ein Schüler und zwei Schülerinnen besondere Auszeichnungen erhalten.

Der Mitarbeiter der Schulleitung und Verbindungslehrer Thomas Bamberger überreichte den mit 300 Euro dotierten Ludwig-Bölkow-Ehrenamtspreis. Diesen stiftete die Witwe des Namensgebers der Schule, Eleonore Bölkow-Konschak. In diesem Jahr erhielt die Ehrung, die über das Schulische hinausgeht und auch für ehrenamtliche Verdienste verliehen wird, Robin Shearer aus Bad Wörishofen. Der besuchte die Abschlussklasse der Leichtflugzeugbauer, MIL12. Die Wahl fiel auf Shearer, da dieser nicht nur über die gesamte Ausbildungszeit hinweg gute schulische Leistungen erbrachte, sondern zudem großes Engagement in seiner Leidenschaft, dem Navigationsflug, zeigt.

Robin Shearer ist in der Fliegerei vielfältig aktiv

So trainiert und betreut er Nachwuchsmannschaften in dieser Disziplin, coachte fünf Nachwuchsteams beim Deutschlandflug 2022, ist Referent für Navigationsflug im Luftsportverband Bayern und Mitglied in der Deutschen Nationalmannschaft im Navigationsflug. Außerdem nahm Shearer bereits an der Weltmeisterschaft im Rallyeflug in Brits (Südafrika) teil, war beteiligt an der Gründung von „navgeeks“, einer Online- und Offline-Community für Nachwuchspiloten im Navigationsflug, und betreibt zudem Öffentlichkeitsarbeit für den Navigationsflug. Shearer nahm die Auszeichnung im Beisein seines Ausbilders Gregor Unglert von der Firma Grob Aircraft (Tussenhausen, Landkreis Unterallgäu) entgegen.

Übergabe des Grenzebach-Preises: (von links) Matthias Hausmann (IHK-Regionalgeschäftsführer), Verena Geitner (Firma Grenzebach), Julia Bauer (Airbus Helicopters), Anna Gail (Firma Märker) und Schulleiter Gerhard Kilian. Foto: Bamberger

Preisträgerinnen sind bei Märker und Airbus Helicopters beschäftigt

Die Grenzebach-Technikpreise gingen an zwei Schülerinnen für hervorragende Leistungen im Abschlusszeugnis. Verena Geitner von der Firma Grenzebach überreichte Urkunden und Geldpreise in Höhe von insgesamt 400 Euro an Anna Gail (Ausbildungsbetrieb Märker, Harburg) und Julia Bauer (Airbus Helicopters, Donauwörth). (AZ)