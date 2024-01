Donauwörth

26.01.2024

Drei verkaufsoffene Sonntage gibt es heuer in Donauwörth

Plus Sie müssen an Märkte gekoppelt sein die "prägend" sind. Welche das in diesem Jahr sind sind und wann sie stattfinden.

Von Helmut Bissinger

Auch in diesem Jahr wird es in Donauwörth drei verkaufsoffene Sonntage geben. Eine entsprechende Regelung traf der Stadtrat. Grundlage hierfür sind die Analysen bei den Märkten, die mit verkaufsoffenen Sonntagen zwingend gekoppelt sein müssen. Damit Geschäfte sonntags öffnen dürfen, muss es eine räumliche Nähe zu einer unabhängigen Veranstaltung geben, die für diesen Tag „prägend“ ist.

Zu den Märkten mit diesen Gegebenheiten zählt der Ostereiermarkt, der in diesem Jahr am 10. März im Zeughaus, in der Hindenburgstraße und in der Kolping-Akademie von zehn bis 18 Uhr mit 30 Ausstellern stattfinden soll. Zugrunde legt das Ordnungsamt der Stadt eine umfassende Befragung von Passanten, die allerdings schon jahrealt ist. Damals zählte man in vier Stunden 6030 Besucher, während an einem üblichen Samstag an gleicher Stelle 700 Personen registriert wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

