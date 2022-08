Dreijähriger sperrt Mutter in Donauwörth aus dem Auto aus

Bei großer Hitze verriegelt ein Kind in Donauwörth von innen den Pkw. Rettungskräfte helfen in dieser brenzligen Situation.

Ein Dreijähriger hat am Dienstagnachmittag in der Donauwörther Parkstadt für Aufregung gesorgt. Das Kind befand sich für einen Moment allein im Wagen und verriegelte diesen. Angesichts der Hitze rückten umgehend Rettungskräfte an.

Der Vorfall passierte der Polizei zufolge um 15.50 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt lag die Temperatur bei knapp 30 Grad. Eine 29-Jährige stellte ihren Pkw vor der Kinderkrippe in der Andreas-Mayr-Straße ab. Als sie den Wagen verließ, nahm der gerade drei Jahre gewordene Sohn offenbar den Autoschlüssel an sich, verriegelte das Fahrzeug von innen und sperrte seine Mutter damit aus. Das Kleinkind konnte in der Folge den Pkw nicht mehr öffnen.

Der Dreijährige konnte sich in Donauwörth nicht mehr aus dem Auto befreien

Die verzweifelte Mutter setzte sogleich einen Notruf ab. Kurze Zeit später trafen neben einer Polizeistreife fünf Einsatzkräfte der Donauwörther Feuerwehr und die Besatzung eines Rettungswagens ein. Die Feuerwehrkräfte konnten die hinterste Seitenscheibe des dunklen Kleinwagens einschlagen und das Fahrzeug öffnen. Der Bub war laut Polizei sichtlich überhitzt. Der Rettungsdienst untersuchte ihn und konnte Entwarnung geben. Zu ernsten gesundheitlichen Beeinträchtigungen kam es aufgrund des schnellen Handels der Mutter glücklicherweise nicht. (AZ)