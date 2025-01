Dreikönigs-Eisstockschießen: SPD Donauwörth veranstaltet Eisstockschießen an der Freilichtbühne

Am Dreikönigs-Tag lud die SPD Donauwörth zum Eisstockschießen an der Freilichtbühne ein. Zwei Teams traten gegeneinander an: Die "Roten" gegen die "Blauen". Für den SPD-Bundestagsabgeordneten Christoph Schmid, der wie immer seine roten Turnschuhe trug, war dies eine ungewöhnliche Aufstellung: Er musste diesmal sein sportliches Können für die Blaue Mannschaft einsetzen. Somit war er nicht ganz unglücklich, dass sich am Ende die Roten mit deutlichem Abstand durchsetzten. Christoph Schmid und die OV-Vorsitzende Brigitte Kundinger-Schmidt nahmen dies als Auftakt in den Bundestagswahlkampf für ein gutes Zeichen. "Auch so kann Wahlkampf sein: Mit Sport, Spaß und Energie für die politischen Überzeugungen werben. Das hat heute in Donauwörth großen Spaß gemacht," sagt Jürgen Jäckel als stellvertretender Vorsitzender des SPD Ortsverbandes Donauwörth. (Fotos: Brigitte Kundinger-Schmidt)

