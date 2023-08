Drogen in verlorener Geldbörse bescheren Mann eine Anzeige

Ein ehrlicher Finder bringt in Donauwörth einen Geldbeutel zur Polizei. Die macht eine überraschende Entdeckung.

Erst hatte er Pech, dann Glück und dieses wurde einem Mann in Donauwörth dann ganz schnell zum Verhängnis. Denn: Jetzt hat er eine Strafanzeige wegen eines Drogendelikts am Hals.

Folgendes hat sich laut Polizei in der Großen Kreisstadt abgespielt: Der 33-Jährige verlor am Montag gegen 12.30 Uhr auf dem Gehweg in der Kapellstraße seinen Geldbeutel. Ein Passant las wenig später das Portemonnaie auf. Der ehrliche Finder lieferte es sogleich bei der benachbarten Polizeiinspektion ab.

Die Polizisten stoßen auf Geld, Dokumente und Drogen

Die Beamten schauten in der Geldbörse nach, um den Besitzer ausfindig zu machen. Dabei stießen die Gesetzeshüter aber nicht nur auf Bares und auf persönliche Dokumente, sondern auch auf Rauschgift. Genauer gesagt auf Amphetamine im einstelligen Grammbereich.

Die Polizisten stellten die Drogen sicher und erstatteten Strafanzeige gegen den 33-Jährigen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)