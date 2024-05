Donauwörth

10:30 Uhr

Drohne stürzt in Donauwörther Garten

Eine Drohne ist am Freitag in einen Garten gestürzt.

Am Freitag stürzte eine Drohne in einen Garten in Donauwörth. Nun wartet das Gerät bei der Polizei auf seinen Eigentümer.

Am Freitag ist in Donauwörth eine Drohne in einen Garten abgestürzt. Gegen 16 Uhr stürzte das etwa 50cm große Gerät in einen Garten in der Prinz-Eugen-Straße. Dabei wurde laut Polizei zum Glück niemand verletzt. Nachdem sich niemand bei der Finderin gemeldet hat und diese auch keinen Besitzer auf der Straße ausfindig machen konnte, wurde die Drohne als Fundgegenstand bei der Polizei Donauwörth verwahrt. Der Eigentümer der Drohne kann sein Fluggerät gegen einen Eigentumsnachweis dort wieder abholen. (AZ)

Themen folgen