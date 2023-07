Donauwörth

18:00 Uhr

Druckerei will Logistikzentrum in Riedlingen betreiben

Von dieser Stelle an der Kaiser-Karl-Straße aus soll das Gelände (Maisfeld im Hintergrund) erschlossen werden, auf dem eine Firma ihr Logistikzentrum betreiben will.

Plus In Riedlingen sollen zwei Hallen für die Firma Schätzl gebaut werden. Die Stadt will dafür die Voraussetzungen schaffen. Manches Ratsmitglied kritisiert dies.

Ein Investor will westlich der Bahnstrecke in Riedlingen zwei Hallen bauen, welche die Firma Schätzl Druck & Medien als Logistikzentrum und für die Produktion verwenden möchte. Die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche soll über die Kaiser-Karl-Straße erschlossen werden. Der Donauwörther Stadtrat hat nun ein Verfahren eingeleitet, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt zu schaffen. Einige Ratsmitglieder sprachen sich energisch gegen das Vorhaben aus.

Das Areal verläuft parallel zum Gleis. Aktuell wächst dort Mais. Doch in absehbarer Zeit, so die Pläne der Beteiligten, sollen auf dem Grundstück zwei Hallen stehen. Stadtbaumeister Bernd Fischer legte dar, dass eines der Bauwerke eine Grundfläche von 2000 Quadratmetern haben und als Logistikzentrum für Verpackung und Versand der gefertigten Produkte dienen soll. Die Halle solle 2024 gebaut werden. In einem zweiten Schritt soll laut Fischer 2027 ein Gebäude mit einer Grundfläche von 1000 Quadratmetern entstehen. In diese Halle solle dann ein Teil der Produktion verlagert werden. Eine weitere Expansion sei abhängig von der künftigen Geschäftsentwicklung. Das genannte Grundstück sei aus Sicht des Betriebs "sehr gut geeignet", erklärte der Stadtbaumeister.

