Duo schlägt zu und rast mit Auto in eine Fabrikhalle

In Donauwörth beschäftigen ein 18- und ein 17-Jähriger die Polizei mächtig. Erst verprügeln sie einen Schüler, dann bauen sie einen spektakulären Unfall.

Ein junger Mann und ein Jugendlicher haben am Donnerstag in Donauwörth die Polizei und andere Hilfsorganisationen mächtig berschäftigt. Erst prügelte das Duo einen 15-Jährigen krankenhausreif, dann bauten sie einen spektakulären Unfall. Der 17-Jährige, der verbotenerweise am Steuer saß, kam von der Straße ab und der Wagen blieb in der Wand einer Fabrikhalle stecken.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fielen der 18- und der 17-Jährige erstmals um 15.10 Uhr negativ auf. Sie sprachen vor dem Einkaufszentrum "Donaumeile" in der Dillinger Straße einen Schüler an und fragten nach Zigaretten. Der 15-Jährige hatte tatsächlich welche bei sich. Als er dem Duo zwei Glimmstängel geben wollte, tickte dieses aus. Grundlos und gemeinschaftlich, so die Polizei , schlugen und traten der junge Mann und sein Begleiter auf den 15-Jährigen ein. Der erlitt unter anderem Prellmarken und Schuhabdrücke im Gesicht. Außerdem wurde dem Schüler bei dem Angriff offenbar Geld aus seinem Portemonnaie gestohlen.

Polizei trifft die Schläger in der Nähe der "Donaumeile" an

Zeugen des Vorfalls informierten die Gesetzeshüter. Mehrere Streifen der örtlichen Inspektion eilten zu dem Einkaufszentrum. Die Beamten trafen die beiden Verdächtigen in der Nähe an und zeigten sie wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung an. Das Opfer brachte der Rettungsdienst ins Krankenhaus.

17-Jähriger durchbricht in Donauwörth mit Auto die Wand einer Fabrikhalle

Am Donnerstagabend um etwa 21.50 Uhr traten der 18- und der 17-Jährige erneut in Erscheinung. Mit einem Auto, das der Jugendliche unbefugt benutzte, fuhren sie in der Straße Amorellenwörth in Richtung Schützenring. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor der 17-Jährige die Kontrolle über den Pkw. Der prallte erst gegen einen Zaun, durchbrach in der Folge auf der gegenüberliegenden Straßenseite den Maschendrahtzaun der Druckerei Staudigl (Werk 2) und krachte in die Fassade einer Halle. Das Auto durchbrach die Blechpanelen-Wand und blieb in dieser stecken.

Feuerwehr hilft bei der Bergung des verunglückten Autos in Donauwörth

Die beiden Pkw-Insassen hatten Glück: Der Fahrer blieb augenscheinlich unversehrt, sein Begleiter erlitt leichtere Verletzungen. An dem Wagen entstand Totalschaden. Der 17-Jährige besitzt der Polizei zufolge keinen Führerschein. Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth half bei der Bergung des Autos, band ausgelaufenes Öl und leuchtete die Unfallstelle aus. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Der 17-Jährige hat jetzt eine weitere Strafanzeige am Hals, unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs. Die Polizei übergab den Jugendlichen einer Erziehungsberechtigten. (wwi/AZ)