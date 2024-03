E-Auto auf Zeit mieten: So funktioniert Carsharing in Donauwörth

Das Unternehmen "Deer" bietet in Donauwörth ein E-Auto zum Mieten an. Oberbürgermeister Jürgen Sorré kann sich vorstellen, dass dieses Konzept ausgeweitet wird.

Es ist ein Versuch, der andernorts schon zu einem Erfolgsmodell geworden ist: In Donauwörth gibt es nun die Möglichkeit, mit „Deer e-Carsharing“ ein Auto auf Zeit zu mieten. Dazu ist eine App notwendig, in der sich Interessenten registrieren können. Donauwörths Oberbürgermeister Jürgen Sorré sagte am Montag in Anwesenheit der „Deer“-Marketingchefin Sophia Meichle: „Ich bin neugierig, wie das Angebot angenommen wird.“

An der Ladesäule in der Klostergasse steht das Elektromobil. Von dort können Kundinnen und Kunden das Fahrzeug bequem zum gewünschten Zeitraum abholen. Das Stadtoberhaupt sieht gerade für Menschen Nutzungsmöglichkeiten, die kein eigenes Fahrzeug besitzen. Zur kostenlosen Nutzung ist der Führerschein notwendig. Nach dessen Verifizierung wird die Nutzung freigeschaltet. Meichle: „Die Bedienung der Fahrzeuge läuft anschließend über die App.“ Jede Fahrt im Stunden-, Tages- oder Wochenend-Tarif kann innerhalb des „Deer“-Mobilitätsnetzes an jeder der mehr als 400 Stationen in über 200 Kommunen beginnen und enden. Dank dieses Konzepts seien auch Einwegfahrten ohne Probleme möglich. Das eigene Auto könne zu Hause bleiben und die Umwelt werde geschont.

Carsharing gibt es jetzt auch in Donauwörth

Er freue sich, so Oberbürgermeister Sorré, mit der Ladestation und dem e-Carsharing der Firma Deer das Mobilitätsangebot der Stadt weiter auszubauen. Der Stadtrat beschäftige sich ohnehin mit Mobilitätskonzepten für die Zukunft. Die Verkehrs- und Klimawende erfordere intelligente Lösungen. Meichle betonte, dass das „Teilen“ eines Fahrzeugs vielerorts bereits stark nachgefragt werde, „damit das Grundbedürfnis der Mobilität auch im ländlichen Raum flexibel und vollends gedeckt wird“. Sollte einmal am Standort in Donauwörth kein Fahrzeug verfügbar sein, dann werde innerhalb von 42 Stunden ein weiteres bereitgestellt. Bei Buchungen im Vorfeld werde sichergestellt, dass ein Auto vorhanden sei. Oberbürgermeister Sorré denkt bereits an die Zukunft und kann sich vorstellen, dass Carsharing möglicherweise im neuen Alfred-Delp-Quartier ein Thema sein könnte.

Das Mobilitätsnetz verfügt über Stationen an den Flughäfen Frankfurt, Karlsruhe/Baden-Baden und Stuttgart. Kundinnen und Kunden können mit dem „Deer Reiseshuttle“ ihre Fahrt vom oder zum Flughafen bestreiten. Für eine Einfachstrecke zum oder vom Flughafen werden dreißig Euro berechnet. Die Energie Calw GmbH hat 2019 mit der deer GmbH als hundertprozentige Tochterfirma das Mobilitätsunternehmen mit Sitz in Herrenberg-Güllsetein gegründet. Eine Station wie in Donauwörth betreibt die Firma mittlerweile an 250 Standorten in Deutschland.

