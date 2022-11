E-Bike im Wert von 6000 Euro geklaut

Ein teures E-Bike wird aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Donauwörth gestohlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 23-jähriger Donauwörther stellte seinen Angaben zufolge ein hochwertiges E-Bike im Keller eines Mehrfamilienhauses am Zollfeld in Donauwörth ab. Zwischen dem 2. und 12. November wurde das Rad der Marke Cannondale Moterra NEO Carbon 3+ in den Farben schwarz-silber von einer unbekannten Person geklaut. Hierfür musste ein massives Schloss, welches augenscheinlich ebenfalls mitgenommen wurde, geöffnet werden. Der Diebstahlschaden liegt bei gut 6100 Euro. Der Fall wurde erst am Donnerstag angezeigt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

