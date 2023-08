E-Scooter am Donauwörther Bahnhof geklaut

Trotz eines Handschellenschlosses wird ein Elektroroller geklaut.

Ein Elektrotretroller ist am Montag zwischen 6 und 18.45 Uhr am Donauwörther Bahnhof gestohlen worden. Laut Polizei war der E-Scooter des Typs Ninebot Max G30D mittels eines Handschellenschlosses am dortigen Fahrradständer angekettet. Der Schaden beträgt rund 700 Euro, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter oder zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)