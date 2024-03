E-Scooter-Fahrer hat einiges auf dem Kerbholz

Die Polizei kontrolliert den 23-Jährigen wegen einer abgelaufenen Plakette. Doch dann findet sie noch mehr.

Gleich mehrfach "Dreck am Stecken" hatte ein 23-Jähriger, als ihn die Polizei Donauwörth am Sonntag gegen 19 Uhr in der Berger Allee in Donauwörth beanstandete. Die Beamten einer Streife stellten zunächst fest, dass der E-Scooter mit abgelaufener (schwarzer) Kennzeichenplakette unterwegs war. Doch das war nicht alles: Es zeigte sich, dass der 23-jährige Besitzer am Steuer auch keinen erforderlichen Haftpflichtversicherungsvertrag für den Roller abgeschlossen hatte. Und dann war auch noch Rauschgift im Spiel. Der 23-Jährige versuchte während seiner Kontrolle, mehrere Ecstasy-Tabletten und weitere Drogen „verschwinden“ zu lassen. Die Beamten bemerkten, dass er etwas wegwerfen wollte und stellten das Rauschgift sicher. Da bei dem 23-Jährigen zudem deutliche Anzeichen auf Drogeneinwirkung bestanden, führten sie einen Test durch. Dieser war positiv auf Amphetamine sowie THC. Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme auf der Dienststelle. Eine Nachschau in der Wohnung des 23-Jährigen verlief ohne weitere Auffälligkeiten. Eine Strafanzeige wegen Verdachts auf ein Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz, einer Fahrt unter Drogeneinfluss sowie Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz waren die weiteren polizeilichen Folgen. (AZ)