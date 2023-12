E-Scooter-Fahrer tritt gegen Auto: Eine Fahrt, fünf Verstöße

Gleich fünf Verstöße leistete sich ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters auf einer Spritztour in Donauwörth.

Gleich in mehrfacher Hinsicht hat er gegen Gesetze verstoßen: Ein bislang unbekannter junger E-Scooter-Fahrer war laut Polizei am Montag um 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße relativ auffällig unterwegs. Der augenscheinliche Jugendliche nahm demnach erstens verbotenerweise einen Mitfahrer auf dem Elektrotretroller mit. Zweitens fuhr er bei roter Ampelschaltung in die Woha-Kreuzung ein. Ein 51-jähriger Autofahrer, der grün hatte, musste daraufhin bremsen, um den E-Scooter nicht zu erfassen. Dessen Fahrer trat mit dem Fuß gegen die Beifahrerseite des Autos. Die Höhe des dadurch entstandenen Sachschadens ist noch nicht beziffert.

Der E-Scooter-Fahrer in Donauwörth flüchtete zu Fuß

Anschließend flüchteten die beiden Personen auf dem E-Scooter zu Fuß. Das Gefährt, ein grüner Xiaomi 1S, blieb an der Unfallstelle zurück. Der Roller hatte weder eine gültige Kennzeichenplakette noch einen erforderlichen Haftpflichtversicherungsvertrag. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein Ermittlungsverfahren auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)