E-Scooter-Fahrt endet mit Strafanzeige

Eine morgendliche Kontrolle bringt an einem Elektroroller den fehlenden Versicherungsschutz ans Licht.

Ein E-Scooter-Fahrer hat am Dienstagmorgen in der Schodererstraße in Donauwörth die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Der Grund: Das Fahrzeug war ohne die erforderliche Kennzeichenplakette unterwegs. Bei der Überprüfung stellte sich laut Polizei heraus, dass der 54-jährige Fahrer nur einen Versicherungsnachweis aus dem Jahr 2021 vorlegen konnte. Eine gültige Versicherung für seinen E-Scooter hatte er nicht. Die Polizeibeamten stoppten daraufhin die Fahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Der Mann muss sich nun wegen des Fahrens ohne den erforderlichen Versicherungsschutz verantworten. (AZ)