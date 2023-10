E-Tretroller ohne Versicherung: Anzeige gegen 27-Jährigen

Die Polizei erwischt in Donauwörth einen E-Scooter-Fahrer bei einer illegalen Tour. Das hat eine Strafanzeige zur Folge.

Die Polizei hat in Donauwörth erneut einen E-Tretroller-Fahrer bei einer illegalen Tour erwischt. Beamten fiel am Samstag um 13 Uhr der 27-Jährige auf, weil an dessen Zweirad keine Kennzeichenplakette angebracht war. Grund: Der Halter hatte die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung nicht abgeschlossen.

Der Mann durfte mit dem Roller nicht mehr weiterfahren. Nun hat der Fahrer eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Pflichtversicherungsgesetz am Hals. (AZ)