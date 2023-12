E-Tretroller ohne Versicherung in Donauwörth: Anzeige gegen 53-Jährigen

Die Polizei hält in Donauwörth einen Mann auf einem E-Roller an. Das Gefährt hatte ein veraltetes Kennzeichen, dem Mann droht eine Anzeige.

Ein 53-jähriger E-Rollerfahrer ist am Dienstagmittag in Donauwörth in eine Polizeikontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilt, hielten die Beamten den Mann gegen 12.15 Uhr im Stadtmühlenfeld an. Auf dem E-Scooter war noch das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2022 angebracht. Ihm droht nun eine Anzeige. (AZ)