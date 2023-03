Ebay- und Musikstreaming-Benutzerkonten eines Donauwörthers gehackt

Auf ungeklärte Weise kommen Unbekannte an Zugangsdaten zu Online-Accounts eines 47-Jährigen. Sie treiben Unfug, richten aber keinen finanziellen Schaden an.

Am Montag erstatte ein 47-Jähriger Anzeige bei der Polizei Donauwörth. Der Grund: Bislang unbekannte Tatverdächtige gelangten laut Polizei auf nicht geklärte Weise an die Zugangsdaten des Mannes bei mehreren Online-Portalen. Unter dessen Benutzernamen bei Ebay-Kleinanzeigen boten sie nicht existente Waren zum Kauf an. Bei einem Musikstreaminganbieter änderten sie die personenbezogenen Daten des Mannes. Ein finanzieller Schaden entstand ersten Erkenntnissen zufolge bislang nicht. Die Polizei ermittelt. (AZ)