22-Jähriger rammt in Ebermergen geparkten Van: Totalschaden

Zwei ähnliche Unfälle haben sich am Sonntag ereignet. In beiden Fällen kollidierten Autos mit geparkten Fahrzeugen. Der Schaden ist ansehnlich.

Ein nicht ganz unspektakulärer Aufprallunfall hat sich am Sonntagnachmittag in der Ebermergener Schäfgasse ereignet. Ein 22-jähriger Mann aus dem Raum Bissingen kam dort von Mauren her in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte auf Höhe der Hausnummer 28 frontal und mit hoher Geschwindigkeit mit dem ordnungsgemäß auf der Gegenseite geparkten Kleintransporter eines 44-jährigen Kaisheimers.

Der Van des Unfallverursachers war nach dem heftigen Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt beträgt der Schaden etwa 15.000 Euro. Der Unfallverursacher, der unverletzt blieb, wurde angezeigt.

Geparktes Auto in der Härpferstraße gerammt

Am selben Abend prallte eine 21-jährige Donauwörtherin in der Härpferstraße mit ihrem Auto gegen den geparkten Wagen eines 23-jährigen Rainers. Durch die Kollision entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Die Beamten informierten den geschädigten Fahrzeughalter und verwarnten die unverletzt gebliebene Verursacherin vor Ort mit 35 Euro. (AZ)