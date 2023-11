Windböen reißen Höhenkontrollschilder an B25-Baustelle ab

B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen muss am Montagabend gesperrt werden. Feuerwehr und Polizei im Einsatz.

Starke Windböen haben an der Brückenbaustelle im Bereich der B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen am Montagabend für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Dies brachte Verkehrsbehinderungen mit sich.

Wie die Polizei meldet, gingen gegen 20.30 Uhr mehr als 20 Notrufe ein. Die Anrufer meldeten, dass die Höhenkontrollschilder über der Fahrbahn teilweise abgerissen waren. Diese sollen sicherstellen, dass kein Lastwagen oder sonstiges Gefährt, das höher als vier Meter ist, unter der neuen, noch nicht an ihrem künftigen Platz befindlichen Bahnbrücke hindurchfährt.

Die Freiwillige Feuerwehr Berg ist mit fast 20 Kräften im Einsatz

Streifen der Polizei sicherten den Verkehr, während die Freiwillige Feuerwehr Berg, die mit knapp 20 Kräften anrückte, die über der Straße an Ketten baumelnden Schilder komplett abbaute. Dafür musste die B25 für 20 Minuten in beide Richtungen gesperrt werden. Es bildeten sich Staus. Inzwischen, so teilt die Polizei mit, sind die Schilder wieder fachgerecht angebracht. (AZ)