Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft

Mit großem Interesse folgten zahlreiche Mitglieder der Einladung zur Mitgliederversammlung der Kameradschaft Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene Donauwörth im Deutschen Bundeswehrverband. Neben dem Bezirksvorsitzenden Bairisch Schwaben, Stabsfeldwebel a.D. Jung, begrüßte der Vorsitzende Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Schierle auch den Vorsitzenden der Truppenkameradschaft Donauwörth. In seinem Tätigkeitsbericht über die Aktivitäten des letzten Jahres lobte er das große Interesse der Mitglieder an den Veranstaltungen. Der Vorsitzende der ERH Donauwörth und der Bezirksvorsitzende Bayrisch Schwaben konnten im Anschluss ein Mitglied, das nahezu bei allen Vorhaben dabei war, für seine 60-jährige Treue zum Verband auszeichnen. Hauptmann a.D. Gustav Hespeler erhielt aus diesem Anlass neben einer Urkunde und Treuenadel auch ein persönliches Anschreiben des Bundesvorsitzenden überreicht. Sonst ein regelmäßiger Gast bei den Veranstaltungen, diesmal war der Vorsitzende der Truppenkameradschaft Donauwörth auch selbst gefordert, um über die Aufgaben und Tätigkeiten des „Systemzentrums Drehflügler Heer“, angesiedelt bei der Firma AIRBUS, zu informieren. Integriert in die Firma AIRBUS bildet diese Dienststelle Aufgaben ab, die aus den militärischen Forderungen an die durch die Bundeswehr genutzten Hubschrauber resultieren. Er erklärte u.a., dass die Soldaten der Dienststelle für ihre speziellen Aufgaben sehr fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten benötigen, die eine teilweise bis zu zwei Jahren dauernde Ausbildung vor Ort erfordern. Bezirksvorsitzender Stabsfeldwebel a.D. Jung erläuterte danach einige Aspekte aus der Verbandsarbeit. Schwerpunkte waren dabei das vor kurzem verabschiedete Artikelgesetz und die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Zum Abschluss gab Oberstabsfeldwebel a.D. Peter Schierle noch einem Ausblick auf die in diesem Jahr geplanten Veranstaltungen, für die er um rege Teilnahme warb.

