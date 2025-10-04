Ehrungen für 75jährige Vereinstreue und Neuwahlen beim Heimat- und Volkstrachtenverein Donauwörth

Zur Generalversammlung begrüßte die 1. Vorsitzende Claudia Kraut-Speer zahlreiche Mitglieder und Ehrengäste, darunter OB Jürgen Sorre, Stadtrat Jonathan Schädle, Stadträtin und 2. Vorsitzende Birgit Rößle sowie den 1. Bezirks- und 2. Gauvorsitzenden Alfred Speer. Aus den eigenen Reihen wurden Ehrenvorstand Rudolf Kraut, die Ehrenmitglieder Edeltraud Kraut, Otto Kraut und Gerhard Wolf sowie das neue Vereinsmitglied Bernhard Kamprad, (Vorsitzender der neu hinzugekommenen Tänzergruppe) herzlich begrüßt. Nach der Genehmigung der Tagesordnung folgten die Berichte des Schriftführers und des Kassiers. Die Vorsitzende berichtete über zahlreiche Vereinsaktivitäten wie Tanz- und Plattlerproben, Auftritte, Umzüge, Schulungen und Versammlungen auf Bezirks- und Gau-Ebene und dankte allen für ihr Engagement. Der Wahlvorstand setzte sich aus Jonathan Schädle, Dr. Günther Stahl und Eduard Plenk zusammen. In ihren Ämtern bestätigt wurden Claudia Kraut-Speer (1. Vorsitzende), Birgit Rößle (2. Vorsitzende) und Andrea Härtle (Schriftführerin). Neu gewählt als 1. Kassierin und Dirndlvertreterin ist Julia Kraut sowie neu als 2. Kassierin Jennifer Derech. Gerhard Wolf legte nach über 50 Jahren sein Amt nieder. Besonderer Höhepunkt waren die Ehrungen langjähriger Mitglieder: Für 75 Jahre Vereinstreue wurden Otto Kraut und Rudolf Kraut besonders gewürdigt. Beide waren zudem als Vorplattler und leidenschaftliche Theaterspieler bekannt, Rudl Kraut wirkte auch als ehemaliger Vorsitzender des Vereins. Oberbürgermeister Sorre übernahm diese besonderen Ehrungen. Für über 50 Jahre Engagement im Verein und Bezirksverband wurde Gerhard Wolf geehrt. Auch Klaus Stephan und Dr. Günther Stahl wurden nach langjähriger Tätigkeit als Revisoren verabschiedet. Ihre Nachfolge übernehmen Frank Stocker und Erich Gruber. Die Vorsitzende dankte allen Geehrten und ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für ihre Treue und das Engagement, welches das Vereinsleben bereichert hat.

