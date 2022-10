Donauwörth

06:00 Uhr

Ein Abend der leisen Töne mit Michael Fitz in Donauwörth

"Da Mo" - zu Deutsch: "Der Mann" - nennt Michael Fitz sein aktuelles Programm, in dem er über eine ganz besondere Spezies Mensch erzählt. Unter anderem ...

Plus Der Liedermacher ist zum vierten Mal bei den Kulturtagen zu Gast. Er erzählt über Männer, Beziehungen, Politik und Gesellschaft. Es sind Wahrheiten aus dem Leben.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Es geht um eine besondere Spezies Mensch, über die Michael Fitz da auf der Bühne im Zeughaus sinniert. Er tut es in Wort und Gesang, in Text und Melodie, er tut es auch mit einem verschmitzten Augenzwinkern und dann wieder mit einer Spur Nachdenklichkeit. Und er darf das, denn er gehört selbst zu dieser Spezies. "Da Mo" - zu Deutsch "Der Mann" - heißt sein aktuelles Programm, in dem er eben jenen ein Stück weit unter die Lupe nimmt.

