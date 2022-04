Tutty Tran nimmt in Donauwörth Alltagsrassismus aufs Korn

Der Deutsch-Vietnamese bringt das Zeughaus mit seinen - politisch nicht korrekten - Witzen und Anekdoten zum Lachen. Sein Vater spielt darin eine besondere Rolle.

"Tutty, findest du es schlimm, wenn man dich Schlitzauge nennt?" - Wenn der Komiker Tutty Tran eine derartige Frage gestellt bekommt, gibt es für ihn nur eine Antwort: „Nö, ich seh‘ das nicht so eng!“ Wer den humorvollen Berliner bisher nicht kannte, hatte jetzt Gelegenheit, dieses Versäumnis nachzuholen. Denn der Künstler begeisterte mit seinem Programm „Augen zu und durch“ anlässlich des Donauwörther Kulturfrühlings sein Publikum im Zeughaus. Ein Großteil seiner nicht gerade politisch korrekten Anekdoten und Witze basiert darauf, dass seine Eltern nach Deutschland immigrierte Vietnamesen sind.

Wenn er von seinem unfreiwillig lustigen Vater erzählt, ist das urkomisch. Denn da gibt es so manche Schrulle, die sich auf der Kabarettbühne hinreichend amüsant erzählen lässt. Da gibt es zum Beispiel die Angewohnheit des Vaters, Fernbedienungen oder gar ganze Sofas in Plastikfolie einzuwickeln. Da gibt es dessen Gepflogenheit, Lebensmittel auf Einkaufszettel so zu schreiben, wie man sie ausspricht. Und dann resultiert aus all dem beispielsweise die Konsequenz, dass der Herr Papa Hausverbot auf dem Berliner Markt und in allen Aldi Nord Filialen hat. Denn es kommt nicht so gut an, wenn man statt von „der Jugend von heute“ von den „Juden von heute“ spricht oder dem Sohn im Laden über alle Köpfe hinweg zubrüllt, er solle „5 Kilo Fick“ statt „Fisch“ besorgen. Dank Tuttys bildhafter Erzählweise und seinen Grimassen kann sich das Publikum derartige Situationen bestens vorstellen.

Bei Verkehrskontrollen stellt die Polizei fest: "Sie heißen ja Thomas!"

Der Komiker verrät aber noch mehr. Zum Beispiel schildert er seine Taktik, wenn er es mit jemandem zu tun hat, mit dem er nicht reden möchte. „Ik nicht deutsch“, quietscht er dann und verzieht dabei das Gesicht zu einer Grimasse, obwohl er sonst natürlich perfekt und akzentfrei Deutsch spricht. Bei Verkehrskontrollen funktioniert das nur nicht so gut wie geplant, denn spätestens, wenn er seinen Ausweis vorzeigen muss, wird klar: „Sie heißen ja Thomas!“ Wodurch es denkbar unmöglich wird, so zu tun, als würde er nichts verstehen. „Meine Eltern waren bei der Integration wohl etwas übermotiviert“, sagt er.

Tutty Tran, der Vietnamese mit der Berliner Schnauze, kam mit Programm „Augen zu und durch“ zum Donauwörther Kulturfrühling. Foto: Livestyle Entertainment

Gekonnt geht Tutty Tran auf das Publikum ein, nennt eine Stuhlgruppe am Rand die „Assi-Ecke“, weil die Zuschauer, die dort ihre Plätze eingenommen haben, bei bestimmten Witzen am lautesten lachen. Mit einer Frau singt er das Kinderlied mit dem Text „Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen... “ um auf ein Kuriosum seiner Schulzeit hinzuweisen: An der Textstelle "Chinesen" hätten stets alle Mädchen und Buben der Klasse auf ihn gezeigt.

Lesen Sie dazu auch

Rassismus: Comedian Tutty Tran verarbeitet seine Erlebnisse auf der Bühne

Mit einem Jugendlichen, der im Publikum sitzt, diskutiert er spontan über Fußball. „Schickt die Bambusratte vor, die kann noch“, soll sein Trainer über ihn gesagt haben. Auf der Bühne scheint er dergleichen rassistische Erlebnisse mit einer ordentlichen Portion Humor zu verarbeiten.

Trotz gewisser ausländerfeindlichen Bemerkungen, denen er sich im Laufe seines Lebens ausgesetzt sah, sagt Tutty Tran: „Ich bin so deutsch, ich tanze am Ballermann auf dem Tisch und singe Wolfgang Petry auswendig.“ Außerdem stellt er klar, dass man keine Kung-Fu Geräusche machen muss, wenn man einen Asiaten sieht - natürlich nicht ohne die Situation überspitzt vorzuführen. Als Kind und Jugendlicher war der heute 34-Jährige verletzt ob solcher kränkenden, diskriminierenden Verhaltensweisen seiner Umwelt. Damals war er, wie er selbst sagt, ein gebrochenes Reiskörnchen. Heute weiß er gekonnt damit umzugehen und bringt diese Themen mit viel Sarkasmus auf die Bühnen Deutschlands.